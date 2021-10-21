Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко. Він припустив, що у Кремлі вже тривалий час готуються до ескалації.

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За словами Кочевенка, на це вказували військові навчання "Захід-2021", які відбувались у Білорусі та на окупованих територіях Сходу України й Криму. Одним із завдань, яке відпрацьовувалось, було оточення українського угруповання в зоні Операції Об'єднаних сил.

Тому я вважаю, що вся ця справа з вичавлюванням міжнародних спостерігачів пов'язана із запланованою Кремлем ескалацією конфлікту,

– зазначив Кочевенко.

Він також припустив, що від Росії можна очікувати перекидання додаткових військових сил, ротації та іншого. Втім, українська розвідка знає про провокації зі сторони ворога, тому Збройні сили України до них готові.

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