Мы должны давить на Россию так, чтобы цена за эту войну стала чрезвычайно болезненной.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, проживающим как в Украине, так и за границей. Он призвал оказывать давление на те компании, которые продолжают работать в России и платят налоги, которые используются для войны против Украины.

"Нас более 40 миллионов в нашем государстве. И еще миллионы по всему миру. Это большая сила. Плюс наши друзья. Мы все имеем сейчас общую задачу, национальную задачу – мы должны давить на Россию так, чтобы цена за эту войну против Украины стала чрезвычайно болезненной", – заявил Зеленский.

Достойно внимания Некоторые компании ушли из России, но выжидают, когда можно вернуться, – Зеленский

Он призвал всех занять моральную позицию и призвать компании покинуть российский рынок.

"Я говорю о бизнесе, крупных корпорациях, которые все еще спонсируют военную машину России. Не ушедшие с российского рынка, хотя должны были сделать это сразу. Сразу, когда мир увидел, что делают российские войска на нашей украинской земле", – заявил Зеленский.

Президент Украины привел примеры таких компаний – это гиганты пищевой индустрии Mondelez и Nestle. В банковской сфере в России продолжают работать Raiffeisen и Societe Generale. Что касается фармакологических компаний, то на российском рынке продолжают присутствовать Bayer и Sanofi. Бытовую химию в России продолжают продавать Unilever и Johnson & Johnson. Также продолжают работать такие технологические компании, как Samsung и LG. В целом таких компаний есть десятки, уплачивающие в российский бюджет миллиарды долларов налогов.

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"Мы обращаемся к миру, к государствам и людям. Но это не только работа политиков. Я обращаюсь к украинцам, ко всем, в любой стране, там, где вы можете влиять на это. Все в ваших силах. Весь бизнес с Россией должен быть остановлен. ​​Вся торговля. Чтобы они не могли спонсировать убийства, убийства наших детей. Чтобы доллары и евро не оплачивали кровь. Контактуйте с политиками, жмите, говорите с журналистами, бойкотируйте их продукты. Они должны почувствовать нашу силу. Они должны почувствовать вашу силу. Потому что сила у нас есть», – подчеркнул Зеленский.

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