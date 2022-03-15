"Нас більше ніж 40 мільйонів у нашій державі. і ще мільйони по всьому світу. Це велика сила. Плюс наші друзі. Ми всі маємо зараз спільне завдання, національне задання – ми повинні тиснути на Росію так, щоб війна за цю війну проти України стала надзвичайно болісною", – заявив Зеленський.

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Він закликав усіх зайняти моральну позицію та закликати компанії покинути російський ринок.

"Я говорю про бізнес, великі корпорації, які все ще спонсорують військову машину Росії. Які не пішли з російського ринку, хоча повинні були зробити це одразу. Одразу, коли світ побачив, що роблять російські війська на нашій українській землі", – заявив Зеленський.

Президент України навів приклади таких компаній – це гіганти харчової індустрії Mondelez та Nestle. У банківській сфері в Росії продовжують працювати Raiffeisen та Societe Generale. Щодо фармакологічних компаній, то на російському ринку і далі присутні Bayer та Sanofi. Побутову хімію в Росії й далі продають Unilever та Johnson & Johnson. Також продовжують працювати такі технологічні компанії, як Samsung та LG. Загалом таких компаній є десятки, які сплачують до російського бюджету мільярди доларів податків.

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"Ми звертаємося до світу, до держав і до людей. Але це не тільки робота політиків. Я звертаюся до українців, до усіх, в будь-якій країні, там, де ви можете впливати на це. Усе у ваших силах. Увесь бізнес з Росією має бути зупинений. Уся торгівля. Щоб вони не могли спонсорувати вбивства, вбивства наших дітей. Щоб долари та євро не оплачували кров. Контактуйте з політиками, тисніть, говоріть з журналістами, бойкотуйте їх продукти. Вони повинні відчути нашу силу. вони повинні відчути вашу силу. Бо сила у нас є", – наголосив Зеленський.

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