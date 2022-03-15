Україна слідкує за цими компаніями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає 24 канал.

До теми Nestlé продовжить ввозити до Росії дитяче харчування і корми для тварин, а інші товари – ні

"Деякі компанії заявили, що пішли, але насправді вони просто вичікують, чим все закінчиться і коли можна буде повернутися на російський ринок", – каже Зеленський.

За його словами, ці компанії не хвилюють 97 дітей, які на сьогодні вбито росіянами, вони не звертають уваги на понад 800 російських ракет.

Президент навів приклад таких компаній:

Nestle продовжує торгувати у Росії.

Philip Morris продовжує заробляти.

"Райфайзен" та інші банки проводять гроші, які "в РФ всі в крові".

Зеленський наголосив, що серед тих, хто сказав, що пішов з російського ринку, є компанії, які навіть нікого не звільняють.

Вони просто роблять вигляд, що дотримуються введення санкцій. Про що це свідчить? Про обман України. І це, чесно кажучи, так само, як і з небом. Жодного міжнародного впливу на корпорації немає. І це в той час, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової. Це потрібно вирішувати зараз, поки Росія не пішла далі,

– відповів президент.

Додамо, що після того, як Росія повномасштабно вдерлась на територію України та розв'язала війну, понад 300 провідних іноземних компаній заявили, що згортають свій бізнес на території країни-агресорки.

Важливо – Чому бренди брешуть, коли кажуть, що йдуть тимчасово з Росії: