Мы должны сохранять хладнокровие, – Бербок объяснила, почему НАТО не может вмешаться в войну
Война России против Украины продолжается уже 9 день. Оккупанты обстреливают больницы, школы, многоэтажки, аэропорты и тому подобное. Поэтому наше правительство призывает НАТО закрыть небо над страной.
Однако страны Альянса не хотят вмешиваться в войну. Об этом во время брифинга заявила министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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НАТО не может вмешаться в войну
По словам Бербок, НАТО не может вмешаться в войну России против Украины, ведь никто не хочет перерастания конфликта в безграничную эскалацию.
НАТО не может вмешаться в эту войну, потому что никому не нужна опасность безграничной эскалации ситуации во всей Европе, что следует из этого. Относительно этого мы с нашими партнерами едины во мнении,
– заявила министр.
Бербок добавила, что страны НАТО "должны сохранять хладнокровие". Заметьте, что США также не хотят закрывать небо над Украиной, ведь это якобы спровоцирует для них прямую войну с Россией.
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