Мы думали, что военные России будут вести себя, как военные, – Данилов о пытках гражданских

Алексей Данилов признался, что не мог даже представить, что российская армия будет убивать украинских женщин и детей. Власти считали, что военные будут вести себя как военные.

Однако русская армия показала, что они рашисты. Об этом секретарь Совета по нацбезопасности и обороне заявил в интервью.

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Мы даже в страшном сне не могли представить, что они будут убивать наших женщин и детей, беременных, пожилых людей. Если ты армия, ты должен воевать с армией, а не с гражданскими. Зачем вы разрушаете гражданские объекты? Зачем вы это делаете?

– сказал Данилов.

Он отметил, что теперь все украинцы убедились в том, что русское войско – просто орда.

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