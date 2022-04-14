Мы думали, что военные России будут вести себя, как военные, – Данилов о пытках гражданских
Источник:BBC
Алексей Данилов признался, что не мог даже представить, что российская армия будет убивать украинских женщин и детей. Власти считали, что военные будут вести себя как военные.
Однако русская армия показала, что они рашисты. Об этом секретарь Совета по нацбезопасности и обороне заявил в интервью.
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Мы даже в страшном сне не могли представить, что они будут убивать наших женщин и детей, беременных, пожилых людей. Если ты армия, ты должен воевать с армией, а не с гражданскими. Зачем вы разрушаете гражданские объекты? Зачем вы это делаете?
– сказал Данилов.
Он отметил, что теперь все украинцы убедились в том, что русское войско – просто орда.
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