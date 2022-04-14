Однак російська армія показала, що вони рашисти. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.

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Ми навіть у страшному сні не могли уявити, що вони вбиватимуть наших жінок і дітей, вагітних, літніх людей. Якщо ти армія, ти маєш воювати з армією, а не з цивільними. Навіщо ви руйнуєте цивільні об'єкти? Навіщо ви це робите?

– сказав Данілов.

Він зазначив, що тепер всі українці переконалися у тому, що російське військо – просто орда.

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