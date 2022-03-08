Мы ежедневно, ежеминутно, ежечасно требуем режима тишины – Алексей Кулеба

Жители Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Макарива и Ворзеля вынужденно находятся в бомбоубежищах уже несколько дней – без воды и еды. Оккупанты не дают сделать гуманитарные коридоры и не дают гарантий прекращения огня.

Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Важно В Киевской области постоянно ведутся бои, оккупант накапливает войска, ведет обстрел, – Алексей Кулеба.

Но мы делаем все для того, чтобы как можно быстрее добраться до каждого, кто нуждается в помощи. Мы каждый день, ежеминутно, каждый час требуем режима тишины,

– сказал Кулеба.

Ведь только в этих условиях можно будет оперативно доставить помощь и эвакуировать людей. Всё для этого готово.

Он призвал жителей Киевщины обращаться на горячую линию помощи, чтобы получить информацию о каждом адресе и здании, которое нуждается в помощи.

Глава Киевской ОВА заверил, что сейчас предпринимаются все шаги, которые позволят остановить гуманитарную катастрофу в Киевской области.

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