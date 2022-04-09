"Мы как фашисты": украинские бойцы в Тростянце нашли дневник оккупанта

Украинские герои обнаружили дневник одного из оккупантов в помещении городского совета Тростянца.

Один из оккупантов, который был в Тростянке, потерял свой дневник или забыл взять его на тот мир, когда его ликвидировали ВСУ. Русский пытался писать мемуары, но получалось у него не слишком удачно.

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Дневник оккупанта

В своем дневнике оккупант признается, что российская армия ведет себя как фашисты, грабит магазины и мародерит все, что видит. Все силы его "литературной деятельности" касаются решения вопроса денег и грабежа.

Большим объемом письма дневник не отличается – скорее всего, написание мемуаров оккупанта прервали храбрые воины ВСУ.

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