Мы готовились, – европарламентарий рассказал, как Литва сейчас живет без российского газа

Литва больше не будет импортировать российский природный газ. К этому шагу страна тщательно готовилась.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Пятрас Ауштрявичус – депутат Европарламента от Литвы. По его словам, страна заблаговременно готовилась к отказу от газа России.

К теме Страны Балтии отказались от закупок газа из России

Евродепутат: Литва платила цену недружбы с Россией

Евродепутат из Литвы отметил, что его страна прошла определенные исторические этапы и уроки во взаимоотношениях с Россией. Якобы всегда была заметна разница в отношениях с Германией, которая старалась представить более розовую картинку в отношениях с Россией.

Мы этому не верили и готовились. Построили терминал сжиженного газа еще 6 лет назад. Это стоило нам больших денег,

– подчеркнул он.

Ауштрявичус добавил, что построили терминал без подмоги со стороны ЕС, а исключительно самостоятельно, потому что понимали стратегическую важность.

"Энергетическая независимость это, как и политическая независимость. Это часть твоего государства", – считает европарламентарий, вспоминая, как "Газпром" начал выставлять Литве цены втрое выше, чем в Германии.

"Мы платили цену недружественных отношений с Россией. Построили этот терминал, снизили цену и "Газпром" сразу стал более разговорным партнером, но мы имеем возможность обеспечивать себя на 100%. Своевременно сделали это решение", – отметил Ауштрявичус.

Евродепутат из Литвы об отказе от российского газа: смотрите видео (начало темы с 23:36)