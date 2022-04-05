Про це в ефірі 24 каналу розповів Пятрас Ауштрявічус – депутат Європарламенту від Литви. За його словами, країна завчасно готувалась до відмови від газу Росії.

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Євродепутат: Литва платила ціну недружби з Росією

Євродепутат із Литви зазначив, що його країна пройшла певні історичні етапи й уроки у взаєминах із Росією. Мовляв, завжди була помітна відмінність у відносинах із Німеччиною, яка старалась представити більш рожеву картинку у стосунках із Росією.

Ми цьому не вірили й готувались. Побудували термінал зрідженого газу ще 6 років тому. Це коштувало нам великих грошей,

– наголосив він.

Ауштрявічус додав, що побудували термінал без підмоги з боку ЄС, а винятково самостійно, бо розуміли стратегічну важливість.

"Енергетична незалежність це як і політична незалежність. Це частина твоєї держави", – вважає європарламентар, пригадуючи, як "Газпром" почав виставляти Литві ціни утричі вищі, аніж Німеччині.

"Ми платили ціну недружніх стосунків із Росією. Побудували цей термінал, знизили ціну й "Газпром" одразу став більш розмовним партнером, але ми маємо можливість себе забезпечувати на 100%. Вчасно зробили це рішення", – відзначив Ауштрявічус.

Євродепутат із Литви про відмову від російського газу: дивіться відео (початок теми з 23:36)