Мы готовились, но не верили, что это начнется, – Ермак

Андрей Ермак признался, что до последнего не верил в полномасштабное наступление России. Он отметил, что такую войну, которая происходит сейчас, видели только в фильмах.

В то же время, к вероятному наступлению все упорно готовились. Об этом руководитель Офиса Президента заявил в интервью.

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Мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но, все же, мы не верили,

– признался политик.

Он подчеркнул, что то, как сейчас наши военные противостоят рашистам, является свидетельством того, что к вероятному наступлению власть готовилась.

"Было очень важно, чтобы до последней минуты все наше общество жило нормальной жизнью. Военные готовились, были подготовлены, но мы... Смотрите, мы слышали о войне, мы знали, что у нас она на Донбассе. Но такую ​​войну, как сейчас такого масштаба мы видели только в фильмах", – подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ отметил, что в команде президента не паникуют, все сконцентрированы и собраны. В то же время, никто эмоционально не был готов к тому, что в Украине будут убивать людей.

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