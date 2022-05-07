Мы готовим второй этап эвакуации из Азовстали, в частности вывод военных, – Зеленский

7 мая 2022 , 22:36
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Украине удалось спасти из "Азовстали" всех пожилых людей, женщин и детей. Теперь наше государство сделает все возможное и невозможное, чтобы спасти и наших героев.

Украине совместно с ООН и "Красным Крестом" удается проводить спасение мирных жителей из Мариуполя, в том числе и из "Азовстали". Впрочем, эвакуацией мирных жителей наша задача не ограничивается – нужно приложить все усилия, чтобы спасти жизнь героических защитников города.

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Второй этап эвакуации из "Азовстали"

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська