Мы готовимся, – Рубан сказал, когда будет пик заболеваемости COVID-19

В Украине уже наблюдают увеличение показателей заболеваемости COVID-19 в разных регионах. Однако такая ситуация прогнозируема. О ней говорили врачи и ученые еще в августе.

Такую информацию озвучил в эфире 24 канала глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он заверил, что власть активно готовится к ухудшению ситуации.

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Когда будет пик заболеваемости

Уже в конце октября будет увеличение показателей заболеваемости. После каникул стоит ожидать второй волны заболеваемости – это, по словам Рубана, связано с природным фактором ОРВИ.

В ноябре – декабре будут пиковые показатели. Тогда можно говорить об ухудшении ситуации. Однако пока все под контролем,

– заверил он.

Как отметил Рубан, по сравнению с локдауном в 2020 году, сейчас "идеология изменилась, так как есть вакцина".

"Это тот инструмент, который может защитить коллективы. Они могут работать в любой зоне, если будут вакцинированы от 80% до 100%", – напомнил Рубан.

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По состоянию на утро 4 октября превышенные показатели госпитализации зафиксировали в 7 областях Украины



​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала