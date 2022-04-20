Мы готовы к любому формату обмена наших людей в Мариуполе на русских – Зеленский
Президент Владимир Зеленский готов обменять находящихся в плену российских военных на украинских людей в Мариуполе.
Об этом он заявил на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает 24 канал. Зеленский признал, что ситуация в Мариуполе ухудшается.
Важно Президент Евросовета Мишель обратился к защитникам Мариуполя и пообещал "сделать все возможное"
Готов к любым форматам
Президент подчеркнул, что готов к разным форматам обмена украинцев, как гражданских, так и военных, в Мариуполе. В ответ Украина может передать российские военные.
Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских военных, которых они оставили. И трупы, и раненых они бросали. Мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена, – заявил Зеленский.
Кроме того, Президент подтвердил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным.
Есть два варианта, как помочь Мариуполю
Первый – необходима серьезная помощь от партнеров с тяжелым вооружением. Как только техники будет достаточно, можно провести операцию по разблокировке Мариуполя. Пока ее недостаточно.
Второй – дипломатический. Однако Россия на это не согласна. Она просто "продолжает играть" и дальше.
Зеленский подчеркнул, что защитники Мариуполя не собираются сдаваться. Они хотят разблокировать и победить украинскую армию.
К счастью, за все время российской осаде удалось эвакуировать из Мариуполя несколько десятков тысяч человек на территорию Украины, где нет боевых действий. К сожалению, несколько тысяч человек поверили захватчикам и уехали на оккупированные территории или в Россию. Зеленский назвал это трагедией – об их судьбе пока ничего не известно.
Брифинг Владимира Зеленского и Шарля Мишеля, главы Европейского совета: смотрите видео