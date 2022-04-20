Мы готовы к любому формату обмена наших людей в Мариуполе на русских – Зеленский

Президент Владимир Зеленский готов обменять находящихся в плену российских военных на украинских людей в Мариуполе.

Об этом он заявил на брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, передает 24 канал. Зеленский признал, что ситуация в Мариуполе ухудшается.

Важно Президент Евросовета Мишель обратился к защитникам Мариуполя и пообещал "сделать все возможное"

Готов к любым форматам

Президент подчеркнул, что готов к разным форматам обмена украинцев, как гражданских, так и военных, в Мариуполе. В ответ Украина может передать российские военные.

Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских военных, которых они оставили. И трупы, и раненых они бросали. Мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена, – заявил Зеленский.

Кроме того, Президент подтвердил, что готов к диалогу с Владимиром Путиным.

Есть два варианта, как помочь Мариуполю

Первый – необходима серьезная помощь от партнеров с тяжелым вооружением. Как только техники будет достаточно, можно провести операцию по разблокировке Мариуполя. Пока ее недостаточно.

Второй – дипломатический. Однако Россия на это не согласна. Она просто "продолжает играть" и дальше.

Зеленский подчеркнул, что защитники Мариуполя не собираются сдаваться. Они хотят разблокировать и победить украинскую армию.

К счастью, за все время российской осаде удалось эвакуировать из Мариуполя несколько десятков тысяч человек на территорию Украины, где нет боевых действий. К сожалению, несколько тысяч человек поверили захватчикам и уехали на оккупированные территории или в Россию. Зеленский назвал это трагедией – об их судьбе пока ничего не известно.

Брифинг Владимира Зеленского и Шарля Мишеля, главы Европейского совета: смотрите видео