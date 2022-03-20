Мы готовы к любому сценарию, – эксперт о возможном наступлении Беларуси на Волыни

В Украине начали обсуждать слухи о возможном наступлении белорусских военных на Волыни. Однако украинские защитники готовы к любому сценарию и дадут отпор противнику.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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Мусиенко, владея определенной информацией и видя, как готовятся наши военные, уверенно говорит, что Украина готова к любому сценарию и будет давать достойный отпор.

По его словам, рассчитывать на что-то белорусской армии не стоит, потому что все их планы будут разбиты.

Кроме того, Мусиенко подчеркнул, что украинские военные абсолютно готовы к наступлению со стороны Беларуси, поскольку эти угрозы были известны еще раньше.

Мы прекрасно понимали, что эта ситуация может назревать, поскольку циничная войны РФ начиналась с того, что российские военные заходили с территории Беларуси, а военные аэропорты Беларуси используются для авиации РФ и оттуда практически ежедневно вылетают самолеты РФ,

– подчеркивает эксперт.

По его мнению, Беларусь является практически таким же агрессором по отношению к Украине, как и РФ, поскольку способствует войскам России вести боевые действия против Украины.

"Мое предположение – если белорусские военные таки попытаются перейти границу с Украиной, то им будет дан такой отпор, что 1 – 2 часа боя, и они уйдут или откажутся участвовать в военном конфликте", – считает Александр Мусиенко.

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К слову, заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сообщила о том, что на территории Беларуси готовятся к возможному вторжению в Украину. В частности, там накапливают технику и перебрасывают войска.