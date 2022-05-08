Мы готовы к провокациям и будем бороться, пока есть силы, – защитники Мариуполя

Украинские военные, ныне защищающие Мариуполь, готовы к любым провокациям России. Воины будут бороться до тех пор, пока будут иметь силы.

Об этом сообщил капитан Святослав Паламар с позывным "Калина" в эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала. Таким образом он ответил, ожидается ли обострение ситуации на 9 мая.

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Сильные обострения происходят с 24 февраля. Мы понимаем нашу миссию. Мы военные, наши приоритеты – это народ Украины, это защита Родины,

– сказал защитник Мариуполя.

"Готовы ли мы к провокациям? Конечно, да! И мы будем бороться, пока у нас есть силы!"– добавил "Калина".