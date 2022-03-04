Мы готовы к такому развитию событий, – Данилов о наступлении войск Беларуси на Украину

Накануне сообщали, что сейчас прямой угрозы вторжения Беларуси в Украину нет.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к таким событиям. Но признался, что они вообще не ожидали, что с белорусской границы пойдут российские войска.

К слову По некоторым данным, войска Беларуси уже используются в войне, – Данилов

Данилов также заверил, что на сегодня прямого вторжения еще и Беларуси в Украину – нет.

Но если это, не дай Бог, произойдет, то наши военные будут готовы к такому развитию событий,

– отметил Данилов.

По некоторым данным, как ранее сообщал Данилов, белорусские войска уже используются в войне России с Украиной. Руководство Беларуси все больше фиксируют в качестве пособников России – государства-террориста.

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