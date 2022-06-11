Мы готовы, – в МВД предположили, повторят ли россияне наступление на Сумщину

Российские захватчики не оставляют Сумщину в покое, область постоянно обстреливаются. Однако новое наступление оккупантов маловероятно.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов. Вероятность открытия фронта в Сумской области он назвал достаточно низкой.

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Россияне бежали не потому, чтобы вернуться, – Смирнов

"Мы должны понимать, что у них (оккупантов – 24 канал) нет войска сейчас даже для этого. Для того чтобы сейчас снова полномасштабно зайти с севера нашей страны, им нужны достаточно большие войска и в частности вооружения (чего у них сейчас нет)" , – сказал Ростислав Смирнов.

Большое количество сил России уже сконцентрировано на востоке Украины, отметил советник главы МВД.

Поверьте, когда они убегали отсюда (с севера Украины – 24 канал), то не с мыслью "мы вернемся". Если бы они могли там остаться, держать оборону – они бы оттуда не выходили,

– сказал Ростислав Смирнов.

По его словам, в случае достаточного количества вражеских сил под Сумами, в частности, россияне держали бы там условную оборону и готовились. Затем к ним пришло подкрепление вместе с белорусскими войсками.

"Мы не расслабились"

"Я бы не хотел говорить, что мы здесь расслабились, мол, "точно не войдут". Нет, мы готовы к любому варианту, но опять же, если брать в известность большой перечень факторов - то вход с севера нашей страны есть практически невозможным", – заявил советник министра внутренних дел.

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В частности, у кафиров уже нет той техники, которая была в начале полномасштабного вторжения, сказал Смирнов.

"По данным разведки, вооружение дальнего радиуса действия – какое у них там есть и каким они как раз обстреливали – уже использовали на 70%. Нового цикла вооружения они изготовить не могут, купить – тоже", – отметил Ростислав Смирнов.

Ситуация в Сумской области: последние новости

9 июня враг еще раз атаковал Сумскую область. Украинским защитникам удалось сбить крылатую ракету, снаряд "успешно приземлился" в Роменском районе.

По данным Оперативного командования "Север", с 21 по 21:15 8 июня на приграничной территории Сумщины зафиксировано более 10 взрывов. К счастью, потерь среди личного состава украинских защитников нет.

В то же время в результате обстрела захватчиками пограничного села Шосткинского района Сумской области разрушены помещения Госпогранслужбы.

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