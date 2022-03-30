Мы готовы и ожидаем эскалацию, оккупанты подтягивают технику, – глава Луганской ОВА

Сергей Гайдай отметил, что в Луганской области готовы и ожидают эскалацию. Глава области убежден, что на регион российские наемники направят все свои силы.

Как отметил в эфире телеканала "Рада" Сергей Гайдай, это единственный шанс для россиян. Только захват Донецкой и Луганской областей по их географическим границам позволит как-нибудь выйти из ситуации, в которую они себя загнали.

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Оккупантам нужна победа на Луганщине и Донбассе

Сергей Гайдай отметил, что ему ясна такая тактика, ведь российские военные получили достойный отпор по всем направлениям в Украине. Сейчас им остается только одно: выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей.

Это, уверен глава Луганской ОВА, позволит хоть как-то сохранить лицо Путина, ведь ему нужна победа в войне, которую он развязал.

Они должны стараться сделать все возможное и невозможное. Тогда они будут лгать своим, что задача выполнена, "демилитаризация" украинской армии сделана, "ДНР" и "ЛНР", как и планировали, вышли на границы Донецкой и Луганской областей,

– подчеркнул он.

Что же касается переговоров, то, по словам Сергея Гайдая, они нужны. Но, подчеркнул глава Луганской ОВА, он не верит ни одному слову россиян. И за более чем месяц проведения переговоров в Украине уже могли увидеть их истинную цену.

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