Мы хороним около 40 человек в день, – мэр Чернигова Владислав Атрошенко

В Чернигове уничтожена вся инфраструктура, идет прицельный обстрел медицинских учреждений.

Об этом рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Он сообщил, что за день в городе хоронят около 40 человек, в больницах находится около 400 раненых. В Чернигове уничтожена вся инфраструктура, нет электроэнергии, воды, тепла и практически нет газа.

Российская армия ведет огонь по больницам. Больница тоже считается объектом военной инфраструктуры?! Важно понять, какие методы использует Россия во время боевых действий в Чернигове. Эта тактика имеет целью умышленное уничтожение мирных граждан, а также инфраструктуры. И она не имеет ничего общего с прицельным огнем по объектам военной инфраструктуры,

– сказал Атрошенко.

Мэр города рассказал о потерях и о том, сколько людей остаются в городе.

"У нас в городе 2 опорные больницы, в каждой из которых лежит примерно по 200 раненых. Мы хороним за день около 40 человек. В довоенное время в среднем за день хоронили 8 человек. По моим оценкам, город оставила половина населения. Еще половина остается в городе. И, к сожалению, среди тех, кто остается, много людей, которые не в состоянии себя обеспечить", – сообщил мэр Чернигова.



За день в Чернигове хоронят около 40 человек / фото "Цензор.НЕТ"

Он объяснил, что это люди с ограниченными возможностями, старики, у которых нет родственников или же родные оставили их без внимания. И это значительно усложняет задачу местных властей обеспечить людей все необходимым. Ведь гораздо легче делать это, когда среди имеющегося населения люди такой категории составляют 20%. И значительно сложнее, если их 50 или 70%.

Черниговцы настроены отстоять город

"Чернигов – это Украина! И люди, которые сознательно остаются в городе, со временем лишь укрепляются во мнении и решимости: чего бы это ни стоило – отстоять город и дожить до победы над врагом. Хоть людям и очень тяжело, и в общении с руководителями они жалуются, и задают вопросы, на которые мэр города просто не может дать ответа – несмотря на все это, как только ты говоришь полушутя: "Ребята, ну раз так тяжело, может, соберем манатки и оставим этот город врагу" – они говорят: "Нет, вот этого сделать нельзя ни при каких обстоятельствах. Стоим до конца", – подытожил мэр Чернигова.