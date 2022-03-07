Мы их потихоньку, как салями, съедим, – Арестович о разгроме оккупантов между Харьковом и Сумами
7 марта 2022 , 13:16Читати новину українською
Источник:УП
Советник главы ОП говорит, что российские войска ВСУ "раскрыли" между Харьковом и Сумами. Арестович говорит, что оккупантов мы "как салями съедим".
ВСУ разгромили оккупантов, которые должны были идти на Киев. Об этом советник главы ОП заявил 7 марта.
Читайте также Путин, геноцид, Гаага: что нужно знать о военных преступлениях России против Украины
Не нужно бояться. Российская армия не сильна, она просто длинна. Мы их потихоньку, как салями, съем,
– говорит Арестович.
Советник главы ОП отмечает, что российского войска между Харьковом и Сумами уже нет. Его ВСУ "растворили".
"Отчасти убито, частично переброшено под Харьков и там же остановлено, частично отошло и зализывает раны", – добавляет Арестович.