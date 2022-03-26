Мы имеем дело с армией преступников, мародеров и наемников, – Буданов о России

Украинские защитники продолжают героически защищать страну от российских оккупантов. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Украина понимает, что имеет дело с армией преступников, грабителей и наемников.

Бригадный генерал отметил, что, несмотря на успех украинских военных в сдерживании захватчиков, ситуация остается сложной. Ведь в Украине до сих пор находится много российских оккупантов, которые окружили некоторые города.

Заметьте Путин повторяет шаги Гитлера и ведет мир к глобальной войне, – историки сравнили действия фюреров

Российская армия – это преступники, мародеры и наемники

Буданов отметил, что несмотря на переговоры с Россией по миру, они остаются туманными и непредсказуемыми.

Российская сторона никогда не была предсказуемой в переговорах. Наша страна понимает, с кем имеет дело, и мы не ожидаем здесь никакого чуда. Мы имеем дело с армией преступников, грабителей, наемников, и мы готовы бороться и побеждать,

– заявил начальник ГУР.

Он добавил, что командование оккупантов много раз делало просчеты, а украинские защитники их используют.

"Украинская армия показала, что российская армия вторая в мире – это большой миф. Это просто средневековая концентрация живой силы, старые методы ведения войны", – отметил Буданов.

Бригадный генерал надеется, что в конце войны Украина наконец сможет развернуть полностью функциональную систему противовоздушной обороны и будет искать международных гарантий, которые обеспечат мир. Одним из ключей к эффективности украинских сил в войне против захватчиков является сбор разведывательных данных.

"У нас есть много информаторов в российской армии. Не только в российской армии, но и в их политических кругах и их руководстве", – добавил начальник ГУР.

По его словам, о намерении россиян узнали еще в ноябре, однако дата несколько раз менялась. Поэтому Украина была готова к этому вторжению.

Стоит посмотреть – Оккупант "прозрел" и попытался сообщить зазомбированным родственникам правду