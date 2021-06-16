Такое мнение высказал народный депутат из "Слуги народа" Никита Потураев в программе "Что это было?". Он уверен, что документ получим уже в ближайшие несколько лет.

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О ПДЧ

По его словам, страна, которая выполняет План действий по членству в НАТО, отличается от тех, которые и не начинали его выполнять. Тогда происходит настоящий прогресс, как было в Албании.

Я убежден почти на 100%, что мы имеем все шансы при президенте Зеленском получить ПДЧ,

– подтвердил Потураев.

Он отметил, что тогда начнется движение вперед. В частности, политические процессы изменятся. Говорится о целом комплексе: это и государственное управление, и другие политические процессы.

Напомним! Сейчас Украина получила статус участника Программы расширенных возможностей.

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