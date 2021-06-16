Таку думку висловив народний депутат зі "Слуги народу" Микита Потураєв у програмі "Що це було?". Він впевнений, що документ отримаємо вже в найближчі кілька років.
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Про ПДЧ
За його словами, країна, яка виконує План дій щодо членства в НАТО, відрізняється від тих, хто і не починав його виконувати. Тоді відбувається справжній прогрес, як от було в Албанії.
Я переконаний майже на 100%, що ми маємо всі шанси за президента Зеленського отримати ПДЧ,
– ствердив Потураєв.
Він зазначив, що тоді почнеться рух вперед. Зокрема, політичні процеси зміняться. Мовиться про цілий комплекс: це і державне управління, й інші політичні процеси.