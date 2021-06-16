Таку думку висловив народний депутат зі "Слуги народу" Микита Потураєв у програмі "Що це було?". Він впевнений, що документ отримаємо вже в найближчі кілька років.

Увага Не вирішить головного, – експерт Хара про статус для України союзника США поза НАТО

Про ПДЧ

За його словами, країна, яка виконує План дій щодо членства в НАТО, відрізняється від тих, хто і не починав його виконувати. Тоді відбувається справжній прогрес, як от було в Албанії.