Про це розповів експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара. Водночас цей статус дає можливість глибшого партнерства та співробітництва.
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Зокрема, мовиться і про спільну розробку технологій, доступ до американських ресурсів, купівлю озброєння за спрощеними процедурами та допомогу. Тому цей статус потрібен Україні.
Це дасть змогу посилити нашу обороноздатність. Але в стратегічному контексті він не розв'язує головного питання – нашої територіальної безпеки, оборонної цілісності та суверенітету,
– пояснив Хара.
Як розв'язати ці проблеми
Фахівець наголосив, що це можна забезпечити двома шляхами:
- бути членом НАТО;
- мати оборонну угоду зі США.
"До цього слід прагнути. Щобільше, ніколи члени НАТО не підуть на те, щоб формально позбавити Україну можливості стати членом Альянсу", – підсумував він.
Хара про статус союзника США поза НАТО: дивіться відео
Що передбачає статус союзника США поза НАТО
- Країни, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, отримують статус головного союзника поза НАТО. Ці держави не є членами Північноатлантичного Альянсу.
- Зараз такий статус мають 18 держав. Однак він не передбачає колективної оборони.
- США може нам надати статус союзника поза Альянсом. Про це раніше заявляв колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.
- Експерти наголошували, що статус союзника поза Альянсом може значно вплинути на Росію.