Про це розповів експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара. Водночас цей статус дає можливість глибшого партнерства та співробітництва.

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Зокрема, мовиться і про спільну розробку технологій, доступ до американських ресурсів, купівлю озброєння за спрощеними процедурами та допомогу. Тому цей статус потрібен Україні.

Це дасть змогу посилити нашу обороноздатність. Але в стратегічному контексті він не розв'язує головного питання – нашої територіальної безпеки, оборонної цілісності та суверенітету,

– пояснив Хара.

Як розв'язати ці проблеми

Фахівець наголосив, що це можна забезпечити двома шляхами:

бути членом НАТО;

мати оборонну угоду зі США.

"До цього слід прагнути. Щобільше, ніколи члени НАТО не підуть на те, щоб формально позбавити Україну можливості стати членом Альянсу", – підсумував він.

Хара про статус союзника США поза НАТО: дивіться відео

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