Мы это все уже видели и жгли: почему русским никогда не захватить Харьков

В соцсети хоть не заходи. Ездишь себе неделю вокруг города и по смежным областям, а потом заходишь в сеть и узнаешь, что "Харьков почти окружен", что колонна техники "стопицоткилометров" замечена под Харьковом, что собираются "штурмовать и окружать Харьков", вот прямо здесь и сейчас. Давайте просто освежим память.

Планы врага

С начала вторжения планы русских относительно Харькова были понятны и очевидны. Отрезать город с сумского направления от "материка". Отрезать город по направлению Чугуева, перерезав снабжение с группировкой на Донбассе. Окружить Харьков, отрезать сообщение с Днепром. И начать "асвабаждать" превращая (как сейчас уже понятно) в руины. Как доказано Мариуполем.

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Что-то в первые дни у них отчасти вышло, что-то сразу пошло не так. Но за полтора месяца даже то, что получилось, ВСУ более или менее вернули в контролируемый формат. Насколько єто возможно в данной ситуации.

Враг в город не лезет, попытки обойти не предпринимает. Обстреливает артиллерией, ракетами, периодически привлекая авиацию. Посылает диверсантов, активизировал сеть агентуры и вербует корректировщиков. Потому что не хватает ресурса на более активные действия.

Задача – выстоять

Задача ВСУ вокруг Харькова в первые дни была выстоять, не дать отсечь город и сковать силы врага. Выматывая и обескровливать его. Каждый день был важен. Потому что каждый день шла подготовка к обороне самого Харькова, Киева и областей, в которые не ворвались российские оккупанты.

Харьков – большой город со сложной с военной точки зрения инфраструктурой. Штурмовать Харьков будет тяжело. И так как, по сути, Харьков прикрывал Киев и центр Украины, так Харьков именно сейчас прикрывают Мариуполь, Рубежное, Изюм и все другие населенные пункты, за которые ведутся ожесточенные бои.

Они взяли на себя ресурсы, которые должны подойти под Харьков. Если бы они не устояли в первые дни. Так же, как силы, брошенные на Харьков после "окружения", должны были дальше продвигаться на Днепр и Полтаву. Вплоть до Киева.

Новые планы захватчиков

Это все было полтора месяца назад. И эти планы на окружение и "асвабаждение" у россиян не изменились. Они, в принципе, отсрочены, но все еще актуальны. Отсрочены, потому что не хватает ресурса. Попытка проглотить всю (или большую часть) Украину провалилась, теперь российские оккупанты после перегруппировки будут воплощать эти планы по этапам. И Харьков до сих пор в этих планах. Как и был в самом начале. Это просто нужно понимать. Понимать и помнить.

И колонны, которыми нас сейчас так пугают в сети, в начале вторжения были в разы больше. И их успешно размотали.

Я не говорю, что город не в опасности. Каждый день Харьков разрушается тяжелой артиллерией и ракетами. Каждый день гибнут люди. Гражданские. Потому что россияне обстреливают жилые районы, терроризируя мирное население.

И действительно, могут быть (и скорее всего – будут) в какой-то перспективе попытки снова отсечь город и попытаться его атаковать. Возможно, не для того, чтобы захватить с марша, как планировалось ранее. Потому что города, которые полтора месяца героически обороняют на востоке, доказали, что скорой победы и легких штурмов не будет. Но связать группировку войск и держать ее в постоянном напряжении – очень может быть. А если получится, то, конечно, попытаться зайти в жилые районы и закрепиться. Ибо для внутреннего потребителя россиянам нужны какие-то победы. И они не считают потери.

Прививка от "русского мира"

С планами русских мы определились. Они не изменились в оперативном плане. Но из категории "военных планов" они перешли в категорию "хотелок". Теперь, что касается наших возможностей.

Во-первых, все это время велась подготовка и формирование новых подразделений. Получалось оружие от союзников. Получался опыт по уничтожению оккупантов. Это тоже важно, потому что разница между ООС и прямым полномасштабным вторжением очень существенна.

А самое главное, мы поняли, что нас ждет в случае прихода "русского мира". Мариуполь, Рубежное, Буча и десятки менее известных населённых пунктов. Это то, что "асвободители" хотят принести в Харьков. А мы этого не хотим. Мы просто хотим их всех убить, выбить из Украины и начать восстанавливать то, что одичалые нам здесь разрушили.

Еще, я просто хотел бы напомнить, что в Харькове с первых часов вторжения была организована эффективная оборона города и области. С имеющимися, относительно ограниченными ресурсами. Это было организовано очень и очень эффективно.

Есть время и вдохновение

Люди, которые несли ответственность за оборону города и принятие решений, не убежали, не выехали в эвакуацию под видом "поеду проконтролирую, как там проходит эвакуация". А остались на своих местах под обстрелами и угрозой окружения. И руководили защитой города. Конечно, были и убежавшие в первые дни, но даже они уже вернулись.

Сил и ресурсов в Харькове достаточно, чтобы обить попытки захвата города. Руководители силовых блоков имеют опыт. Эти люди и сейчас здесь. Они готовятся к любым вариантам.

Каждый день, благодаря людям, которые героически дерутся за каждое здание на востоке, у нас есть время, чтобы здесь готовиться. И мы все используем это время. Врагу не будет проще и легче, чем в первые дни вторжения. Будет сложнее.

Но и враг учится и делает выводы. Поэтому просто нужно понимать, что Харьков – фронтовой город. Город, захват которого для российских оккупантов все еще приоритетен. Но этот город готов к обороне. Город контролируемый на 100%. Если вы обратите внимание на дороги в городе, то количество патрульных машин вас удивит.

Но Харьков – это все еще город, который русские должны в планах "освободить" от нас. Город, который каждый день массированно расстреливается артиллерией.

Просто нужно себе это зафиксировать и не паниковать от фото и видео колонн в интернете. Мы это уже видели. Мы это уже жгли. Мы все это уже разбивали. И будем делать это снова и снова. Пока не победим. Поэтому помогайте ВСУ, доверяйте ВСУ и сохраняйте спокойствие. Спасибо всем, кто помогает.

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