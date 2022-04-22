Мы молимся, чтобы смерть проиграла, – Зеленский о 58 дне войны и Страстной пятнице

В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что 58-й день обороны Украины завершается в Страстную пятницу. Для христиан это один из самых скорбных дней года.

Президент отметил, что в этот день кажется, что смерть одержала победу. Но украинцы надеются на воскрешение и жизнь.

Отметьте Все на 100% работают на победу, – Зеленский обратился к украинцам на 58 день войны

Мы верим в победу жизни над смертью. И мы молимся, чтобы смерть проиграла,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом году, во время полномасштабной войны, войны России против Украины эти слова имеют особое значение. Россия принесла в Украину смерть. После 8 лет жесткой войны на Донбассе страна-агрессор захотела полностью уничтожить Украину.

Россия захотела лишить украинцев буквально права на жизнь. В то же время, какими бы жестокими не были битвы, у смерти нет шансов победить жизнь. Об этом знает каждый человек и каждый христианин. Зеленский заметил, что это – базовый элемент нашей культуры.

Украинский лидер подчеркнул, возможно, в современной русской культуре этого уже не существует.

"Ведь, чтобы сделать все, что они натворили против украинцев, в наших городах... надо убить в себе человека. Потому что человек любой веры просто не может такого сделать. Но для нашей культуры все это имеет значение. И будет иметь значение". И жизнь точно победит смерть", – заверил Зеленский.

Важно – Ночное обращение Зеленского за 22 апреля: смотрите видео