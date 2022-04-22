Президент зауважив, що у цей день здається, що смерть перемогла. Але українці надіються на воскресіння та життя.

Зауважте Усі на 100% працюють на перемогу, – Зеленський звернувся до українців на 58 день війни

Ми віримо в перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що цьогоріч, у час повномасштабної війни, війни Росії проти України, ці слова мають особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після 8 років жорсткої війни на Донбасі країна-агресорка захотіла повністю знищити Україну.

Росія захотіла позбавити українців буквально права на життя. Водночас якби жорстокими не були б битви, у смерті немає шансів перемогти життя. Про це знає кожна людина та кожен християнин. Зеленський зауважив, що це – базовий елемент нашої культури.

Український лідер наголосив, можливо, в сучасній російській культурі цього вже й не існує.

"Бо, щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах... треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити. Але для нашої культури все це має значення. І матиме значення. І життя точно переможе смерть", – запевнив Зеленський.

Важливо – Нічне звернення Зеленського за 22 квітня: дивіться відео