"Как мы можем оставить людей": у Зеленского подчеркнули, что не отдадут ни одной территории

Старший советник президента Александр Роднянский заявил, что Украина не хочет отдавать оккупантам ни одной территории. По его словам, нельзя оставлять людей наедине с врагом.

Александр Роднянский говорит, что Украина не пожертвует своей территориальной целостностью.

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По его словам, люди с оккупированных территорий признаются, что не хотят жить в России.

Как мы можем их оставить? Не говоря уже об идее "разрезать нашу страну",

– подчеркнул Александр Роднянский.

Старший советник президента предположил, что для достижения мира необходима более конкретная версия Будапештского меморандума, который давал Украине гарантии безопасности.

Чиновник пояснил, что "Будапештский меморандум" должен был обеспечить безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия в 90-х годах. "Это должно быть что-то в этом плане, где будут определены шаги, какие страны будут действовать, если бы вашей безопасности угрожали", – ответил Роднянский.

Кроме того, советник президент добавил, что сейчас оказывается давление на Россию. По его мнению, моральный дух оккупантов уже настолько низкий, что они даже не могут поддерживать свои поставки и материально-техническое обеспечение.

К слову, президент Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно победит в войне. Он заявил, что "это только вопрос времени". А Украина, по его словам, будет бороться до последнего города.

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