Мы можем в вашу сторону задавать этот вопрос, – Зеленский о "денацификации" от России

5 апреля Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для журналистов. Во время нее он обсудил вопросы денацификации и демилитаризации Украины.

Президент Украины отметил, что изначально российской стороне дали понять, что об этом речи быть не может, передает 24 канал.

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Вопрос "денацификации" себе должны задавать россияне

Мы им сказали, что фразы "денацификация" и "демилитаризация" забудьте. Мы даже об этом говорить не будем. "Денацификация" звучит просто оскорбительно. Мы можем в вашу (России – 24 канал) сторону использовать эту фразу. Как показала та же Буча, мы были правы,

– отметил он.

Русской стороне он посоветовал задать себе вопрос о "денацификации". Чтобы она это сделала, когда будет смотреть на себя в зеркало.

Что касается "демилитаризации", то о ней тоже не может быть речи. Армия – вопросы безопасности. Поэтому она должна быть соответствующей уже имеющейся в Украине. Ведь армия, подчеркнул Зеленский, должна быть в состоянии защищать наше государство.

Между тем, конгрессмены США требуют предоставить Украине истребители и противокорабельные ракеты – смотрите видео: