Наши воины опровергли информацию о выходе из Угледара. На днях Россия усилила свои усилия вокруг захвата города.

Смотрите также Россия готова устроить ядерную катастрофу зимой: для чего Путину удары по украинским АЭС

"Угледар наш"

Военнослужащие 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отметили, что продолжают находиться в Угледаре. Они опровергли выход бригады из города в Донецкой области.

Угледар наш!

– написали воины под обращением.

Они объяснили, что находятся там, несмотря на постоянные штурмы враг и тяжелые обстоятельства.

Наши военные находятся в Угледаре: смотрите видео

Россияне продолжают пытаться захватить новые украинские территории и вернуть уже утраченные позиции. Ситуация в Донецкой области является крайне сложной – продолжаются бои в таких городах как Часов Яр, Торецк, Красногоровка, а также у Угледара. Россияне стремительно продвинулись под Покровск, превратив окружающие города в призраки, ведь ежедневно обстреливают их. После провальных попыток захватить Угледар, пытаются обойти город по флангам и зажать в "клешни".