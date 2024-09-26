Наші воїни спростували інформацію про вихід із Вугледару. Днями Росія посилила свої зусилля навколо захоплення міста.

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"Вугледар наш"

Військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців наголосили, що продовжують перебувати у Вугледарі. Вони спростували вихід бригади з міста на Донеччині.

Вугледар наш!

– написали воїни під зверненням.

Вони пояснили, що перебувають там, попри постійні штурми ворог та важкі обставини.

Наші військові перебувають у Вугледарі: дивіться відео

Росіяни продовжують намагатись захопити нові українські території та повернути вже втрачені позиції. Ситуація в Донецькій області є вкрай складною – тривають бої в таких містах як Часів Яр, Торецьк, Красногорівка, а також біля Вугледара. Росіяни стрімко просунулися під Покровськ, перетворивши навколишні міста на привиди, адже щодня обстрілюють їх. Після провальних спроб захопити Вугледар, намагаються обійти місто по флангах та затиснути в "клешні".