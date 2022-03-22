Мы начали обнаруживать шпионов еще до войны, – Венедиктова

Россия годами присылала в Украину свою агентуру. Шпионы попадали в государственные органы власти.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она отметила, что одни агенты были скрытые, другие активно проявляли свою позицию.

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"Повсюду они, к сожалению, у нас были. Мы их находим. К тому же, мы начали обнаруживать их гораздо раньше еще до войны. Даже в Офисе Президента нашли шпиона. Поэтому мы с этим очень плотно работали, понимая, какие вызовы перед нами стоят ", – рассказала Венедиктова.

Сдаются сами

По словам генпрокурора, сейчас шпионов стали находить среди адвокатов. Есть такие, которые сами приходят и сдаются.

Смотрим, работаем, подозреваем. Двигаемся в суд. Всё будет Украина. Конечно, есть вещи глубокие, которые выстрелят позже. Наша задача – найти как можно раньше, но делаем на самом деле много превентивного,

– сказала генпрокурор.

Она добавила, что в Офисе генпрокурора не обнаружили шпионов, но они были в других органах прокуратуры.

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