Мы найдем каждого, – Верещук обратилась к оккупантам, которые пытают украинцев

До украинского правительства начала доходить информация о массовых случаях применения пыток к украинским пленным. Власти не дадут избежать наказания за эти преступления ни одному оккупанту.

Такую информацию сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в брифинге за 24 марта.

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По ее словам, в последние дни к представителям власти начали поступать немало сообщений от людей, которым удалось спастись из плена оккупантов. Они сообщают о массовых случаях применения пыток к украинским пленным.

"Хочу сейчас публично подчеркнуть, что мы найдем каждого российского военного и их приспешников, которые прибегают к военным преступлениям и привлечем к строжайшей ответственности в Гаагском и других судах", – подчеркнула Ирина Верещук.

Она также добавила, что современные технологии позволяют сегодня легко производить поиск российских военных, нарушающих все права человека, а также правила введения войны.

Поэтому, чтобы все российские военные, слышащие мое обращение, знали, что никому не дадим избежать наказания. Вы будете отвечать за совершенные преступления по всем строгим законам отечественного и международного законодательства. Не думайте, что ваши фамилии нам не известны,

– заметила Верещук.

Заметим, что городской голова Мелитополя Иван Федоров, похищенный российскими оккупантами, несколько дней находился в плену, но впоследствии его отпустили. Мужчина признается, что к нему силу не применяли, но в соседней камере кого-то пытали.

Вечерний брифинг Верещук за 24 марта: смотрите видео