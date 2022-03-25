Таку інформацію повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у брифінгу за 24 березня.

Читайте також: У сусідній камері когось катували, було чутно крики, – мер Мелітополя про полон

За її словами, останніми днями до представників влади почали надходити чимало повідомлень від людей, яким вдалось врятуватись з полону окупантів. Вони повідомляють про масові випадки застосування тортур до українських полонених.

"Хочу зараз публічно наголосити, що ми знайдемо кожного російського військового та їх посіпак, які вдаються до військових злочинів і притягнемо до найсуворішої відповідальності в Гаазькому та інших судах", – підкреслила Ірина Верещук.

Вона також додала, що сучасні технології дозволяють сьогодні легко проводити пошук російських військових, які порушують всі права людини, а також правила введення війни.

Тому, щоб всі російські військові, які чують моє звернення, знали, що нікому не дамо уникнути покарання. Ви будете відповідати за скоєні злочини за всіма строгими законами вітчизняного та міжнародного законодавства. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі,

– зауважила Верещук.

Зауважимо, що міський голова Мелітополя Іван Федоров, якого викрали російські окупанти, кілька днів перебував у полоні, але згодом його відпустили. Чоловік зізнається, що до нього силу не застосовували, але в сусідній камері когось катували.

До теми – Вечірній брифінг Верещук за 24 березня: дивіться відео