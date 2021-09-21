Поскольку мечтали усыновить ребенка, поэтому пришли к логическому пути. Они подарили новую жизнь мальчику, почувствовав, что это их сын.

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"Это была жизнь на выживание"

У женщины было сложное детство. Она осталась без мамы, потому что отец раньше ушел. Семья проживала в Житомире, год времени вообще фактически была на улице.

"Это была жизнь – на выживание, но у нас не было выхода. Дети, которые остаются без родительской опеки, без присмотра – просто не имеют выхода и все, что они делают, это возможность выжить", – поделилась Кристина Язева.



Семья Язевых / Фото из инстаграма героини

Были такие ситуации, когда приходилось воровать еду, чтобы выжить – денег не было, а есть хотели. Тогда родные увидели, что женщину нужно спасать, подняли вопрос об опеке, которую над ней взяла тетя.

"За 10 – 11 классы она меня, скажем так, вытащила из той дыры, в которую я попала. Уже с тех пор, когда училась в университете, я была убеждена, что усыновлю ребенка", – сказала героиня.

История усыновления

Идея усыновления понравилась и Кириллу Язеву, ведь она является для него близкой. Мужчина чувствует в себе родительский потенциал и желание дать ребенку воспитание, любовь и заботу.

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До того, как пара встала на учет как усыновители, она просматривала один из сайтов в Житомире. Там увидели фотографию мальчика, который очень им понравился. В то же время рассматривали и другие варианты.



Пара сразу почувствовала, что это их ребенок / Фото из инстаграма Кристины Язевой

"Сразу почувствовал, что это наш ребенок"

Когда же во Львове сказали, что детей нет, то начали звонить в другие области, и спрашивать, там есть ли дети. Тогда и вспомнили о том мальчике.

"Когда ехали в детский дом – очень волновались. Потому что не знали, сможем ли сразу пойти на контакт, пойдет ли ребенок на контакт. Последние секунды ожидания были самые тревожные – приятные, но и тревожные", – отметил Кирилл Язев.

Открывается дверь в группу и стоит наше чудо: худенький, заросший, одежда на нем висит. Честно скажу, потому что все меня спрашивают, когда его увидел, я сразу почувствовал, что это наш ребенок и мы его забираем,

– рассказал мужчина.

Девушка рассказала, что это действительно была любовь с первого взгляда. В то же время пара переживала, ведь слышала истории родителей о том, что смогли принять ребенка не сразу.

Мальчик любит активный отдых: смотрите видео из инстаграма Кристины

"У нас сразу было такое ощущение что это наш сын, мы его наконец нашли. Все те страхи, когда мы его увидели, что у него пороки сердца, эпилепсия, что он отстает в развитии, несмотря на то, что написано в карточке, мы забираем его домой", – отметила Кристина Язева.

Адаптация проходила трудно

Забрали мальчика в марте 2021 года, а в апреле – отметили 2 годика. Женщина рассказала, что адаптация была довольно тяжелой в силу новых обстоятельств и людей.

Ребенок много капризничал. Первые 2 месяца у него были проблемы со сном. Но уже потом он начал адаптироваться, истерики начали прекращаться. Сейчас они есть, но родители думают, что это кризис трех лет.

Он сам не ходил, мы его за ручки держали и учили ходить. Никаких звуков не выдавал, был очень худенький, глаза запали. Сейчас – совсем другой ребенок. Он живой, веселый, играет, постоянно движется,

– рассказал Кирилл Язев.

По его словам, у мальчика на данный момент нет больших проблем со здоровьем. Семья продолжает двигаться вперед и уверена, что ребенок сможет догнать своих сверстников.



День рождения Демида / Фото из инстаграма Кристины Язевой

Мальчика приучают к активному досугу

"Мы очень любим музеи, замки, водопады и природу, прогулки с животными. Нам это нравится, поэтому мы приучаем Демида к такому досугу", – рассказала Кристина.

Также семья любит путешествовать. Поэтому как только хорошая погода – проснулись на выходных, запрыгнули в автомобиль и погнали. Обычно едут туда, где еще не были, чтобы получить новые впечатления: "Теперь у нас есть и сынуля, который еще нигде не был. Хочется ему показать все-все".

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Мальчик уже научился ездить на беговеле. Очень любит качели и детские площадки. Он – очень коммуникабельный, идет на контакт с детьми.



Демид любит кататься на качелях / Фото из инстаграма Кристины Язевой

Пара задумывается над девочкой

Кирилл поделился мыслями Кристины о том, что она очень хочет девочку: "Я думаю, пока она не будет заплетать косички, то не успокоится". Девушка считает, что это произойдет, когда Демид полностью адаптируется.

До сих пор просматриваю сайты Минсоцполитики, но теперь присматриваюсь только к девочкам. Там есть такая красивая девочка... Опять замирает от того фото,

– поделилась мыслями героиня.

В то же время она считает, что дело не в количестве, а в качестве. Ведь можно набрать много детей, но не иметь ни духовного, ни материального ресурсов.

Пара посоветовала другим усыновителям быть готовыми к тяжелой адаптации и действительно любить ребенка. А также – брать ребенка не ради себя, а ради него.