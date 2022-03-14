Мы наносим врагу такие потери, что он уже и не знает, где еще искать резервы, – Зеленский

Украина продолжает наносить России большие потери в войне, которую агрессор развязал против нашего государства. Из-за потерь оккупанты не знают, где искать резервы.

Мы не имеем права расслабиться

Об этом во время обращения к украинцам в честь Дня добровольца сказал Президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что на 19-й день войны Вооруженные Силы Украины держатся мужественно и креативно, сообщает 24 канал.

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Мы наносим такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы. Где еще найти помощь. Помощь себе, помощь оккупантам,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что это – жалко. Однако Украина, по словам президента, не имеет права расслабиться, потому что враг годами готовился к войне.

Россия ищет резервы

Президент оккупантов Владимир Путин заявил, что будет отправлять в Украину боевиков с Ближнего Востока.

Владимир Зеленский прокомментировал это решение, сказав, что Путин решил завозить головорезов из Сирии, которую разрушали, равно как и Украину.

МИД Украины пригрозил иностранным военным, которые станут на сторону России. Такие солдаты можно считать военными преступниками.

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