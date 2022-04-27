Мы не боимся Путина: в Европарламенте призвали к эмбарго Европы на российские энергоресурсы
Источник:Роберта Мецолла
Россия перешла от запугивания и угроз к реальным действиям по прекращению поставок газа в Европу. Первыми под удар попали Польша и Болгария. В ЕС заявили, что не планируют терпеть шантаж со стороны России
В Европарламенте заявили, что они не поддадутся на шантаж со стороны России.
"Мы не боимся Путина", – подчеркнул глава Европарламента Роберт Мецол.
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Она заверила, что Польша и Болгария получат соответствующую поддержку после такого шага со стороны Кремля.
В то же время Роберта Мецола заявила, что Европарламент призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоносителей из России.
"Пора разорвать нашу зависимость от автократов раз и навсегда", – заявила Роберта Мецола.
Такой призыв поддержала украинская власть.
"Это полностью соответствует предложениям Украины, которые мы предоставили нашим союзникам. Эмбарго на энергоресурсы лишит Кремль денег, благодаря которым Россия финансирует ужасную войну в Украине, убийства людей и наших детей", – заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Россия блокирует поставки газа в Европу: главное
- Россия перестала поставлять газ сначала в Польшу, а затем и в Болгарию.
- Учитывая, что отопительный сезон закончился, такое решение Москвы оказалось не слишком болезненным для этих стран. Кроме того, Польша и Болгария успели закачать достаточное количество газа в хранилища.
- После этого Польша заявила, что больше не будет покупать газ у России. В Варшаве уже нашли ему альтернативу.
- Впоследствии в Москве объяснили это решение тем, что обе страны отказались платить за поставку газа в рублях.
- После этого кремлевские пропагандисты заявили, что Австрия решила платить за газ рублями. Правда канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг эти сообщения, назвав их российским фейком.