Мы не боимся Путина: в Европарламенте призвали к эмбарго Европы на российские энергоресурсы

Россия перешла от запугивания и угроз к реальным действиям по прекращению поставок газа в Европу. Первыми под удар попали Польша и Болгария. В ЕС заявили, что не планируют терпеть шантаж со стороны России

В Европарламенте заявили, что они не поддадутся на шантаж со стороны России.

"Мы не боимся Путина", – подчеркнул глава Европарламента Роберт Мецол.

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Она заверила, что Польша и Болгария получат соответствующую поддержку после такого шага со стороны Кремля.

В то же время Роберта Мецола заявила, что Европарламент призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоносителей из России.

"Пора разорвать нашу зависимость от автократов раз и навсегда", – заявила Роберта Мецола.

Такой призыв поддержала украинская власть.

"Это полностью соответствует предложениям Украины, которые мы предоставили нашим союзникам. Эмбарго на энергоресурсы лишит Кремль денег, благодаря которым Россия финансирует ужасную войну в Украине, убийства людей и наших детей", – заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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