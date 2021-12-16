Спикер Верховной Рады считает, что причиной некоторых скандалов является внезапная популярность людей, которые до этого времени не были известными.

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Почему со "слугами" случаются скандалы

По словам Корниенко, значительная часть депутатов не являлась известными людьми. У них было несколько сотен или тысяч друзей в Facebook. Политик добавил, что у "слуг" не было навыков, как себя вести.

Если сказать на своем примере и на примере еще многих коллег, которые успели попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше – мы попали в политику с нуля, мы не были политиками,

– сказал Корниенко.

Громкие скандалы со "слугами"

В январе 2020 года "слуга" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать свою собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

В апреле, когда был первый крупный локдаун, ресторан Николая Тищенко "Велюр" продолжил работу.

Впоследствии уже бывший представитель "слуг" Евгений Шевченко демонстративно съездил на встречу к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко после кровавых подавлений протестов и агрессивных заявлений в отношении Украины.

В августе 2021 года в Киеве произошло ДТП, которое вызвал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. В аварии пострадал руководитель комитета УАФ Лучано Лучи. В полиции это дело долгое время не комментировали, а затем его передали в ГБР. Трухин уверяет, что он не виновен и пьяным не был.

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