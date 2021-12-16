Спікер Верховної Ради вважає, що причиною деяких скандалів є раптова популярність людей, які до цього часу не були відомими.
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Чому зі "слугами" трапляються скандали
За словами Корнієнка, значна частина депутатів не була відомими людьми. У них було кілька сотень чи тисяч друзів у Facebook. Політик додав, що у "слуг" не було навичок, як себе поводити.
Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі ще багатьох колег, які встигли втрапити в скандали, ще коли рейтинги були вище і була довіра більша – ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками,
– сказав Корнієнко.
Гучні скандали зі "слугами"
- У січні 2020 року "слуга" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати свого собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.
- У квітні, коли був перший великий локдаун, ресторан Миколи Тищенка "Велюр" продовжив роботу.
- Згодом вже колишній представник "слуг" Євгеній Шевченко демонстративно з'їздив на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після кривавих придушень протестів і агресивних заяв щодо України.
- У серпні 2021 в Києві трапилась ДТП, яку спричинив нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін. В аварії постраждав керівник комітету УАФ Лучано Лучі. У поліції цю справу тривалий час не коментували, а потім її передали в ДБР. Трухін запевняє, що він не винен і п'яним не був.
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