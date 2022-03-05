Мы не допустили гуманитарного кризиса на границе с Польшей – Зеленский о разговоре с Дудой

Президент Владимир Зеленский в ночь на 5 марта беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Польши Анджеем Дудой. Президент Украины подчеркнул, что взаимодействие между лидерами стран происходит постоянно.

Об этом президент сообщил в своем обращении к украинскому народу 5 марта, сообщает 24 канал. Он отметил, что президент Польши – Анджей Дуда и его супруга Агата – настоящие друзья.

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Удалось избежать гуманитарного кризиса на границе, – президент

Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности, какой они веры, сколько у них денег,

– заметил глава государства.

Зеленский подчеркнул: практически границы с Польшей сейчас нет, ведь обе страны – на стороне добра. Президент уверен, что скоро беженцам можно будет сказать, чтобы они возвращались. Глава государства сказал, что уже думает о том, как восстанавливать страну после войны и в этом Украине помогут партнеры.

Смотрите обращение президента Зеленского:

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