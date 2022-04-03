Мы не могли представить, что Беларусь воткнет нож в спину, – Данилов о боях в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мы не могли представить, что Беларусь воткнет нож в спину.

Соответствующую информацию рассказал в эфире канала "Рада" Алексей Данилов. Это произошло вечером 3 апреля – на 39 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Российское вторжение в Украину далеко до завершения, – глава аппарата Белого дома

Беларусь воткнула нож в спину

Алексей Данилов рассказал, что у нас бои идут на большой части страны, и это то, чего мы не ожидали.

Когда говорят, что нас предупреждали… Да, нас предупреждали, но мы не могли представить, что нам белорусы воткнут нож в спину. И с той территории, с которой мы никогда не ожидали, зайдут войска,

– объяснил Данилов.

Политик объяснил, что власти были готовы к тому, что враги уйдут из Крыма, России, но не к тому, что пойдут через Беларусь.

"Вдобавок, когда оттуда полетели самолеты и ракеты… Соседи так точно не делают", – сказал Данилов.

Добавил также, что сейчас они делают вид, что в войне якобы "не участвуют". Однако придет время и разберемся.

Смотрите также: российские вертолеты покидают Беларусь, – СМИ – видео

