Відповідну інформацію розповів в ефірі каналу "Рада" Олексій Данілов. Це трапилось ввечері 3 квітня – на 39 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Білорусь устромила ножа в спину

Олексій Данілов розповів, що у нас бої йдуть на великій частині країни й це те, чого ми не очікували.

Коли кажуть, що нас попереджали… Так, нас попереджали, але ми не могли собі уявити, що нам білоруси устромлять ножа в спину з тієї території, з якої ми ніколи не очікували, підуть війська,

– пояснив Данілов.

Політик пояснив, що влада була готова до того, що вороги підуть з Криму, Росії, але до того, що підуть через Білорусь.