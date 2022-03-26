Мы не можем найти справедливость в мире уже 31 день, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 20-м форуме в Дохе. В своей речи он в частности отметил, что в Украине больше месяца не могут найти справедливость, о которой говорят во всем мире.

Он подчеркнул, что в течение прошлого столетия весь мир разработал целую систему интернациональных структур. Все они должны гарантировать справедливость абсолютно каждому государству. Но по факту этого нет, передает 24 канал.

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Весь мир говорит о справедливости, но Украина ее не видит

Мы не можем найти справедливость в мире уже 31 день. После полномасштабного нападения государства, которое в 28 раз больше. Мы самостоятельно защищаем наше государство на поле боя,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео обращения Зеленского на форуме в Дохе:

Он выразил благодарность Генассамблее ООН, а также всем государствам, которые поддерживают Украину. Но этого мало. Президент подчеркнул, что ООН и другие международные структуры не могут вернуть странам мир. Все потому, что у них самих до сих пор не обеспечена внутренняя справедливость. И этим прекрасно пользуется Россия, у которой все еще есть множество привилегий в международных организациях.

Достойно внимания – Вечернее обращение Зеленского за 25 марта – смотрите видео: