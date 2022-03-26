Він підкреслив, що протягом минулого століття весь світ розробив цілу систему міжнародних структур. Усі вони мали б гарантувати справедливість абсолютно кожній державі. Але по факту цього нема, передає 24 канал.

Читайте також Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі

Весь світ говорить про справедливість, але Україна її не бачить

Ми не можемо знайти справедливість у світі вже 31 день. Після повномасштабного нападу держави, яка у 28 разів більша. Ми самостійно захищаємо нашу державу на полі бою,

– підкреслив Зеленський.

Дивіться відео звернення Зеленського на форумі у Досі:

Він висловив вдячність Генасамблеї ООН, а також усім державам, які підтримують Україну. Але цього замало. Президент України підкреслив, що ООН й інші міжнародні структури не можуть повернути країнам мир. А все тому, що у них самих досі не забезпечена внутрішня справедливість. І цим чудово користується Росія, яка все ще має безліч привілеїв у міжнародних організаціях.

Варте уваги – Вечірнє звернення Зеленського за 25 березня – дивіться відео: