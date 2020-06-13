Президент Польши Анджей Дуда заявил, что они не оставят Украину в сложной ситуации, а потому не соглашаются на действия России относительно силовой смены границ.

Об этом Анджей Дуда сказал во время съезда сторонников издания Gazeta Polska, сообщило Польское радио. Он заверил, что Варшава точно будет поддерживать Киев на международной арене.

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Дуда отметил, что за последние 5 лет отношений между Украиной и Польшей случались "разные моменты". Президент признал, что Украина – "государство, на которое напали", а война все время лишь тлеет.

"Это очень сложная ситуация, и у меня глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину при таких обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право", – сказал Дуда.

По его словам, никому не нужно объяснять, насколько угрожающей является ситуация изменения границ силой.

Сегодня твердая поддержка Украины на международной арене в национальных интересах Польши,

– заверил президент Польши.

Анджей Дуда сказал, что между обеими странами есть еще историческая проблема. Однако он убежден, что если 2 народа объединятся, то будут "жить в настоящей дружбе, взаимоуважении, без взаимных претензий и с почитанием убитых и погибших".

К теме. В мае 2020 года президент Польши Анджей Дуда утвердил новую стратегию национальной безопасности. Основной угрозой в ней назвали Россию.