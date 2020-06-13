Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони не залишать Україну у складній ситуації, а тому не погоджуються на дії Росії щодо силової зміни кордонів.

Про це Анджей Дуда зазначив під час з’їзду прихильників видання Gazeta Polska, повідомило Польське радіо. Він запевнив, що Варшава точно підтримуватиме Київ на міжнародній арені.

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Дуда зауважив, що за останні 5 років відносин між Україною та Польщею траплялись "різні моменти". Президент визнав, що Україна – "держава, на яку напали", а війна весь час лише тліє.

"Це дуже складна ситуація, і в мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права", – сказав Дуда.

За його словами, нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозливою є ситуація зміни кордонів силою.

Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені є в національних інтересах Польщі,

– запевнив президент Польщі.

Анджей Дуда сказав, що між обома країнами є ще історична проблема. Однак він переконаний, що якщо 2 народи об'єднаються, то "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій і з вшануванням вбитих і загиблих".

До теми. У травні 2020 року президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову стратегію національної безпеки. Основною загрозою у ній назвали Росію.