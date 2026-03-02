Мы не можем сравнивать эти территории, – Зеленский об обмене Донбасса на приграничные территории

Во время мирных переговоров Украина не обсуждает обмен небольших приграничных территорий на Донбасс. Президент подчеркнул, что приграничные области врагу трудно удержать, а Донбасс остается ключевой целью Кремля.

Об этом глава государства заявил во время разговора с медиа.

Смотрите также "Не можем отдать страну на тарелке": Зеленский прокомментировал требование России по 20% территорий

Может ли Украина обменять приграничные территории на Донбасс?

Зеленский объяснил, что нельзя сравнивать захваченные россиянами территории приграничных областей, в частности Сумщины и Харьковщины, с Донбассом. По его словам, вражеская армия понимает, что ей будет трудно долго удерживать часть этих земель.

Придет момент и Силы обороны вытеснят их из этих украинских территорий,

– подчеркнул Зеленский.

Зато Донбасс имеет стратегическое значение для Кремля, поэтому он остается основной целью российской армии.

В то же время украинская власть не планирует обменивать меньшие территории на большие участки Донбасса, которые сейчас находятся под контролем украинских сил.

Президент добавил, что хоть аппетиты России немного уменьшились, она все еще стремится захватить восток Украины. Поэтому его позиция по обмену территорий остается неизменной.

Когда состоятся следующие переговоры с Россией и США?