Мы не наблюдаем отвода российских войск от Киева, – Минобороны

Ранее в СМИ появилась информация, что российские оккупанты отступают от Киева. Однако в Министерстве обороны эти данные опровергли.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге 26 марта. Он также подчеркнул, что благодаря успешным контратакам ВСУ действительно сумели отбросить врага в некоторых районах Киевской области.

К теме ВСУ показали освобожденное в результате контрнаступления село на Броварском направлении

ВСУ успешно контратакуют на Киевщине

Несмотря на информацию американских СМИ, что Киев якобы больше не является главной целью оккупантов, отводить свои войска от столицы Россия не спешит.

Пока мы не наблюдаем отвода российских войск из определенных районов Киевщины. Напротив – ВСУ в этих районах проводят успешные операции. Как я уже отмечал, местами враг отброшен от столицы более чем на 70 километров. В отдельных районах подразделения вооруженных сил России находятся на расстоянии 35 километров от Киева,

– сообщил Мотузяник.

По его словам, Россия, очевидно, понимает, что сил для "взятия" Киева ей не хватает.

"Для того, чтобы захватить столицу Украины, нужно очень большое количество личного состава и техники, которое сейчас оккупанты обеспечить не могут", – подчеркнул пресс-секретарь Минобороны. В то же время, Киев готовится к любому развитию ситуации, поэтому город усиленно укрепляют и обороняют.

Смотрите также – Жители Славутича оттеснили захватчиков центра города: